Премьера игры Pronty: Fishy Adventure

Независимая команда разработчиков игр 18Light Game Ltd из Тайваня сегодня выпустила игру Pronty: Fishy Adventure. Разработка Pronty: Fishy Adventure шла три года. Сегодня игра, наконец, поступила в продажу в сервисе Steam. Прямо сейчас игру можно приобрести со специальной скидкой 10%.

Pronty: Fishy Adventure — это двухмерный экшен-метроидвания. Игра перенесет вас на 400 лет в нанотехнологическое будущее. Люди строят и заселяются подводные города, но внезапно на них обрушиваются морские чудовища. Вам предстоит примерить на себя роль стража Пронти и вместе со своим товарищем, механической рыбой-копьем Бронтом, сразиться с многочисленными мутировавшими обитателями глубин, спасти заброшенный город Рояла и раскрыть тайну внезапных атак.

В игре используется комбинированный режим управления двумя персонажами одновременно. Для победы над врагами нужно с помощью клавиатуры контролировать Пронти, а с помощью мыши – Бронта. Опытные игроки могут использовать контроллер. Прокачивайте главных героев и изучайте новые атаки в этом удивительном подводном приключении. Победы над боссами помогут улучшить базовые навыки, а модули воспоминаний – собрать особые умения, чтобы в дальнейшем выстраивать разнообразные стратегии и уникальные стили атак.

Отличительные особенности Pronty: Fishy Adventure – это визуальный стиль, звуковые эффекты и музыка. Графика в мультипликационном стиле была создана известным художником А-КА, который ранее работал над графикой к New Town of Freedom 1.5. Stage Play. За музыку и звуковые эффекты отвечал композитор Су Юбо, также работавший над Behind the Screen, и сингапурская команда звукозаписи IMBA Interactive, принимавшая участие в проекте VA-11 HALL-A. Команда разработчиков надеется, что проделанная работа позволит игрокам погрузиться в самую реалистичную историю о подводном мире.

В премьерной версии игры пользователей ждет три режима сложности: «Новобранец», «Сержант» и «Страж». Игроки смогут выбрать уровень сложности по своему усмотрению. Разработчики надеются, что это позволит ветеранам жанра и новичкам, которых заинтересовал сюжет, в равной степени насладиться проектом. Вас ждет 9 больших зон для исследования, 41 особое умение, более 60 подводных чудовищ и боссов, различные варианты концовки, несколько дополнительных сюжетных линий, большое количество «пасхалок» и отсылок, а также многое другое. Прохождение игры займет 10-15 часов.