Превый электромобиль в 1000 л.с. EV Lotus

Lotus не первый производитель автомобилей, который перейдет на электромобили.

Autocar источники утверждают, EV Lotus в 1000л.с первый гиперкар стоимостью около £ 2 млн, или примерно 2,5 млн. долларов. Он будет конкурировать с такими как Bugatti Chiron и McLaren P1, где современные модели, такие как Evora, нацелены больше на спортивные автомобили. Гиперкар будет использовать специальную трансмиссию. Китайский автомобильный гигант Geely купил Lotus в 2017 году и, как сообщается, стремится использовать Lotus в качестве демонстрации как технологий, так и производительности.