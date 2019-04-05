Презентация фотоаппаратов моментальной печати Instax в Казани

Команда Instax снова в городе! В Казани 4 апреля в модном баре MORE прошла в неформальной обстановке вечеринка Instax Square Perfection по случаю презентации камер и принтера моментальной печати квадратного формата.

Компания FUJIFILM представила линейку камер моментальной печати квадратного формата Instax, которая уже собирает восторженные отзывы. И не зря! Квадратный формат – давний любимчик фотографов. Он расширяет творческие границы и превращает любой снимок в идеальную фотокарточку.

Главными героями вечеринки стали: Стильный Instax SQ6;

Звездный Instax Taylor Swift

Инновационный Instax SQ20;

Мобильный принтер Instax Share SP-3.

В дружественной обстановке под чутким руководством обаятельного ведущего Константина Бахмутова гости вечеринки фотографировались до позднего вечера. А за самые модные миксы отвечала обаятельная DJ Karolina Vibe

Журналисты и блогеры смогли протестировать все возможности последних новинок, делали селфи с помощью Instax SQ6, фотографировались с уникальной лимитированной камерой Taylor Swift, печатали фотокарточки с помощью миниатюрного принтера Instax Share SP3, записывали короткие видео на новую гибридную камеру Instax SQ20.

Последние новинки бренда, Instax SQ6 и Instax SQ20, были удостоены двумя престижными премиями: «Red Dot Design Award 2019» и «iF Design Award 2019». Международные эксперты отметили не только стильный внешний вид самих камер, но и удобство пользования.

Instax SQ20 – усовершенствованное гибридное устройство моментальной печати. В новинке есть множество инновационных функций, которые позволят пользователям буквально «поймать момент». Например, благодаря режиму «motion» можно записать короткое видео (15 секунд), а затем распечатать лучший стоп-кадр из него.

С помощью Time Shift Collage одним нажатием на кнопку можно сделать коллаж из четырех фотографий с разницей во времени. Появился и специальный новый фильтр “Sequence”, который добавляет динамичности и волшебства любой фотографии. В новой камере, первой из всей линейки Instax, есть зум для приближения.

Instax Share SP-3 - мобильный принтер с пленкой квадратного формата. Новинка SP-3 также оснащена возможностью печатать фотографии быстро, просто и качественно. Теперь это можно делать в уже всем полюбившемся квадратном формате на пленке Instax Square. Соотношение 1:1 придает фотокарточке определенное настроение и стиль.

Квадратный формат, давний любимчик поклонников фотографии, стал популярным и среди активных пользователей смартфонов, ведь это стандартный формат некоторых социальных сетей. Сегодня квадратные снимки действительно приобретают большую популярность в блогосфере. При этом пользователи уделяют внимание каждому шагу создании фотографии: от композиции до редактирования и обработки.

С помощью Instax Share SP-3 квадратные фотошедевры можно оперативно распечатать в качестве подарка или же просто украсить комнату яркими воспоминаниями.

Специальный раздел SP-3 в приложении Instax Share предлагает новые функции, чтобы сделать процесс печати фотографий еще проще: от выбора снимка до окончательной печати.

Теперь пользователи могут печатать до 9 фотографий на одном листе с помощью нового шаблона Collage, функции, поддерживаемой квадратным форматом SP-3. Добавить текст на фотографию можно благодаря My Template. Эта функция представлена в 11 стилях: обложка журнала, обложка CD-диска, и другие необычные дизайны.

В 2019 году Instax продолжает расширять линейку камер моментальной печати и закрепляет за собой статус мирового тренда. Все модели линейки Instax и последние новости бренда доступны на официальном сайте https://instaxmini.ru/ и в социальных сетях. Новинки Instax уже доступны в магазинах города.