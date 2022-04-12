Приключенческая игра Hell Is Us выйдет в следующем году

Издательство Nacon и разработчик Rogue Factor, известный по таким играм как: Mordheim: City of the Damned и Necromunda: Underhive Wars анонсировали новую игру под названием Hell Is Us. Hell is Us — это приключенческий экшн от третьего лица, в котором напряженные рукопашные бои сочетаются с увлекательными исследованиями. Исследуйте полуоткрытый мир, чтобы найти ответы на свои вопросы и встретиться с таинственными существами на протяжении всего вашего путешествия.

Hell Is Us будет построена на игровом движке Unreal Engine 5 и выйдет в следующем году на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

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