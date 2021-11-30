Приложение BBC iPlayer PlayStation 5 с поддержкой 4K

Сегодня BBC объявила о запуске своего нового приложения BBC iPlayer PlayStation 5, позволяющего игрокам PlayStation пользоваться предложениями BBC прямо со своей игровой консоли. Владельцы PlayStation теперь могут добавить приложение BBC iPlayer, перейдя на вкладку «Медиа» на главном экране PlayStation 5 выбрав BBC iPlayer в разделе «Все приложения». После добавления приложение BBC iPlayer будет доступно через библиотеку приложений и прямо с главного экрана PlayStation.

Пользователи PS5 смогут смотреть все лучшие шоу BBC, в том числе Showtrial, захватывающую новую драму от создателей Vigil и новую комедию Стивена Мерчанта «Преступники» с участием лучших актёров включая Кристофера Уокена.