Приложение HTC Vive Flow превращает автомобильные поездки в тематический парк виртуальной реальности

HTC объединилась с компанией Holoride, чтобы вы могли использовать ее гарнитуру Vive Flow VR ,во время поездки в автомобиле в качестве пасажира, не вызывая при этом тошноту. Идея состоит в том, что когда вы наденете гарнитуру, вы окажетесь внутри американских горок или другого объекта, но движение будет идеально совпадать с движением автомобиля.

Holoride частично поддерживается Audi с целью создания «совершенно новой медиа-категории для пассажиров путем подключения контента расширенной реальности (XR) к точкам данных из автомобиля в режиме реального времени». Между тем, Vive Flow — это легкая VR-гарнитура стоимостью 499 долларов США , созданная специально для развлечений. Вы сможете виртуально посетить не только парки развлечений, но и «виртуальные миры» вместе с 2D-контентом на «виртуальном киноэкране с синхронизацией движения». ТАкже гарнитура позволит вам смотреть фильмы или другой контент как обычно на обычном экране. Гарнитура оснащена двумя дисплеями 1,6K, 75 Гц с полем зрения 100 градусов.
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