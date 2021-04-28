Приложение Sony Playstation было установлено 100 миллионов раз

PlayStation 5 от Sony в настоящее время остается неуловимой консолью, поскольку ее трудно найти. Несмотря на дефицит, последние данные показали, что приложение Playstation, размещенное в Google Play Store, было загружено 100 миллионов раз.

100 миллионов марок действительно являются важной вехой для бренда, поскольку приложение поддерживает только PS4 и PS5. Таким образом, поскольку PS5 еще не увидела так много пользователей, большинство загрузок, вероятно, было в основном от пользователей PS4. Sony начала постоянно предлагать огромные скидки на игры для PS4 после запуска PS5. Это помогло компании привлечь больше пользователей.

Приложение Playstation для Android предоставляет пользователям легкий доступ к магазину Sony PlayStation, где можно покупать игры. Поскольку не нужно заходить в магазин через консоль, а прямо со своего смартфона, это дает пользователям возможность быстро совершать покупки. Приложение Playstation доступно бесплатно в Play Store. Также существует версия iOS для пользователей iPhone.
Комментарии и отзывы Sony Playstation
Новости:
Приложение для PlayStation пользуется повышенным спросом

Новейшая PlayStation 5 от Sony в настоящее время остается неуловимой консолью, поскольку ее трудно найти ...
VR-гарнитура Oculus Rift S снимается с производства

Facebook подтвердила, что снимает с производства VR-гарнитуру Oculus Rift S. На ее замену пришла новая мо...
Nintendo Switch Lite получил новую синюю расцветку корпуса

С самого начала Nintendo Switch Lite была анонсирована в трех цветах - сером, бирюзовом и желтом. Позже N...
Приложение Sony Playstation было установлено 100 миллионов раз

PlayStation 5 от Sony в настоящее время остается неуловимой консолью, поскольку ее трудно найти. Несмотря...
Xbox Series S вновь в продаже

В то время как Xbox Series X и PlayStation 5 находятся в диком дефиците и купить их практически невозможн...
Обзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детекторомОбзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором
Обзор Philips 242B9T. Монитор с мультитачОбзор Philips 242B9T. Монитор с мультитач
Обзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием водыОбзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием воды
Обзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением драконаОбзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением дракона
Обзор AeroCool Mirage L240. Недорогая система жидкостного охлажденияОбзор AeroCool Mirage L240. Недорогая система жидкостного охлаждения
Производство чипов Samsung в Техасе верн...
Производство чипов Samsung в Техасе вернSamsung Electronics заявила, что производство микросхем на заводе компании в Остине в Техасе, США, вернул...
Новый iMac получил процессор M1 и семь р...
Новый iMac получил процессор M1 и семь рКомпания Apple представила новый iMac (2021), который получил обновленный дизайн и улучшенную производите...
Обзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. Умная...
Обзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. УмнаяУправляемое освещение одна из базовых функций умного дома. Плюс — это самая простая и менее затратная час...
Greenliant выпускает карту памяти Armour...
Greenliant выпускает карту памяти ArmourGreenliant ArmourDrive 93 QX представляет собой оптимальное решение для таких устройств, как видеорегистр...
Более 1 миллиона единиц Oculus Quest 2 б...
Более 1 миллиона единиц Oculus Quest 2 бВиртуальная реальность развивается не слишком быстро, но интерес к ней постепенно возрастает. Компания Fa...
Складной смартфон Microsoft Surface Duo ...
Складной смартфон Microsoft Surface Duo Недавно мы писали о том, что складной смартфон Microsoft Surface Duo подешевел на домашнем американском р...
Huawei представила новую умную колонку з...
Huawei представила новую умную колонку зHuawei достаточно длительное время сотрудничает с Leica для создания камер для своих смартфонов премиум-к...
ASUS ZenFone 8 Mini получил поддержку бы...
ASUS ZenFone 8 Mini получил поддержку быКомпания ASUS работает над выпуском серией смартфонов ZenFone 8. Ожидается, что линейка будет включать тр...
Представлен объектив Musashi Takumi 29-1...
Представлен объектив Musashi Takumi 29-1Компания Musashi Optical System Co. пополнила ассортимент кинообъективов полнокадровой моделью Musashi Ta...
Выпущен защищенный телефон Cat S62 Pro с...
Выпущен защищенный телефон Cat S62 Pro сCaterpillar выпустила свой защищенный телефон Cat S62 Pro на территории США. ...
Обзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушн...
Обзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушнПериферия компании Mad Catz заметно выделяется на фоне предложений конкурентов смелым подходом к дизайну ...
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начальног...
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начальногЕсли на рынке смартфонов существует огромное множество ультрабюджетных решений, то среди ноутбуков происх...
Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?
Обзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкойОбзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкой
Обзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITXОбзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITX
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:

2006-2021 © MegaObzor