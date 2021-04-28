Приложение Sony Playstation было установлено 100 миллионов раз

PlayStation 5 от Sony в настоящее время остается неуловимой консолью, поскольку ее трудно найти. Несмотря на дефицит, последние данные показали, что приложение Playstation, размещенное в Google Play Store, было загружено 100 миллионов раз.

100 миллионов марок действительно являются важной вехой для бренда, поскольку приложение поддерживает только PS4 и PS5. Таким образом, поскольку PS5 еще не увидела так много пользователей, большинство загрузок, вероятно, было в основном от пользователей PS4. Sony начала постоянно предлагать огромные скидки на игры для PS4 после запуска PS5. Это помогло компании привлечь больше пользователей.

Приложение Playstation для Android предоставляет пользователям легкий доступ к магазину Sony PlayStation, где можно покупать игры. Поскольку не нужно заходить в магазин через консоль, а прямо со своего смартфона, это дает пользователям возможность быстро совершать покупки. Приложение Playstation доступно бесплатно в Play Store. Также существует версия iOS для пользователей iPhone.