Приложение hOn SMART HOME завоевало награду RED DOT 2020

hOn - новое интегрированное цифровое решение, которое предлагает единую централизованную точку доступа для контроля и управления бытовой техникой всех брендов группы компаний Haier Europe, в частности, Candy, Hoover и Haier, стало одним из победителей Red Dot Award: Brands & Communication Design 2020.

Запуск приложения hOn, на самом деле является, не только желанием Haier Europe предложить иммерсивный пользовательский опыт, действительно полезный и удовлетворяющий потребности потребителя, но, прежде всего, желанием внести концептуальные изменения в подход, принятый группой: от Интернета вещей к Интернету людей.

hOn имеет возможности кастомизации решений в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, формируя индивидуальное решение для «умного дома», интегрируя мобильные устройства, «умные» колонки и бытовую технику в одно приложение.

Приложение hOn создано для интеграции функций, основанных на искусственном интеллекте, машинном обучении и передовых алгоритмах. В дополнение к удалённому управлению и доступу к советам и обучающим материалам. Приложение hOn дает возможность запустить лучшую программу стирки, просто сделав фотографию белья.

Ещё одна ключевая особенность приложения hOn заключается в том, что оно открыто, то есть способно размещать функциональные возможности, контент и услуги различных брендов и партнёров (внутренних и внешних), чтобы обеспечить максимальную эффективность при максимальном удобстве использования.

Благодаря своим возможностям hOn позволяет пользователям не только улучшать эффективность и подстраивать функциональность бытовой техники под свои нужды, но и получать информацию о создании новых продуктов и улучшению существующих, а также предлагать адаптивные кампании благодаря проводимой аналитике по использованию приложения и техники, соблюдая все критерии безопасности в соответствии с требованиями Общего положения о защите данных (GDPR).

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