Приложения для умного дома Google Home получило ряд улучшений

Теперь в настройках беспроводной сети Wi-Fi содержится новая функция, с ее помощью пользователь может выбрать приоритет сети для игр и Stadia. В будущем компания намерена добавить еще больше функций. Добавлена вкладка "Start Your Routines On". Новая версия Google Home 2.31 уже доступна для скачивания.
Google выпустила новое обновление для приложения Google Home 2.31. Новое обновление приносит новые элементы управления мультимедиа и вносит некоторые изменения. Кроме того приложение получило полное обновление дизайна элементов управления. В Google Home 2.31 теперь есть возможность запускать сторонние приложения.