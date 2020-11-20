Приложения для умного дома Google Home получило ряд улучшений

Google выпустила новое обновление для приложения Google Home 2.31. Новое обновление приносит новые элементы управления мультимедиа и вносит некоторые изменения. Кроме того приложение получило полное обновление дизайна элементов управления. В Google Home 2.31 теперь есть возможность запускать сторонние приложения.

Теперь в настройках беспроводной сети Wi-Fi содержится новая функция, с ее помощью пользователь может выбрать приоритет сети для игр и Stadia. В будущем компания намерена добавить еще больше функций. Добавлена вкладка "Start Your Routines On". Новая версия Google Home 2.31 уже доступна для скачивания.