Примеры фото на объектив Laowa Argus 33mm F/0.95 CF APO

В сети появились примеры фотографий, сделанных на объектив Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO, который был представлен еще в мае этого года. Перед нами объектив, предназначенный для беззеркальных камер формата APS-C. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 33 мм, углом поля зрения 46,2°, конструкцией из 14 элементов в 9 группах, в том числе одним асферическим элементом, одним элементом со сверхнизкой дисперсией и тремя элементами с высоким показателем преломления, 9-лепестковой диафрагмой f/0,95-f/16, минимальной дистанцией для фокусировки 35 см, размером фильтра 62 мм, диаметром 71,5 мм, длиной 83 мм и массой 590 г. Цена объектива составляет 500 долларов.