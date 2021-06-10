Примеры фото на объектив Olympus M.Zuiko 8-25mm F/4 Pro

В сети появились первые примеры снимков, сделанных на представленный пару дней назад объектив Olympus M.Zuiko 8-25mm F4 Pro, который предназначен для беззеркальных камер системы Micro Four Thirds.

Напомним, что новинка характеризуется фокусным расстоянием 8-25 мм (16–50 мм в 35-мм эквиваленте), диапазоном 7-лепестковой диафрагмы от f/4,0 до f/22, конструкцией из 16 элементов в 10 группах, в том числе двумя асферическими элементами ED и по одному DSA, Super ED, ED и HR, минимальной дистанцией для фокусировки 0,23 м, максимальным увеличением 0,14х, резьбой для фильтра 72 мм, диаметром 77 мм, длиной 89 мм, массой 411 граммов, защитой от атмосферных воздействий в соответствии со степенью IPX1. Старт продаж объектива намечен на июль по цене в 1100 долларов.