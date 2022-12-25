Примеры фото с объектива Laowa 19mm F/2.8 Zero-D GFX

Профильный ресурс DPreview опубликовал фотографии, сделанные на представленный пару недель назад объектив Laowa 19mm F/2.8 Zero-D. Предназначенная для среднеформатных камер Fujifilm GFX новинка характеризуется массой 546 граммов, длиной 80 мм, углом обзора 110° с нулевым искажением, диаметром для светофильтра 77 мм, минимальным расстоянием для фокусировки 18 см, максимальным коэффициентом увеличения 5.4, ручной фокусировкой, оптической конструкцией из 12 элементов в 10 группах, 5-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F2.8 и минимальным F22. Цена объектива составляет 1000 долларов.

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