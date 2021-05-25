Примеры фото с объектива Leica Vario-Elmarit-SL 24-70mm F/2.8 ASPH

Пару недель назад компания Leica представила зум-объектив Leica Vario-Elmarit-SL 24-70mm F/2.8 ASPH, который доступен для предзаказа по цене в 2800 долларов. Сегодня в сети появились первые фотографии, сделанную на эту линзу и камеру Leica SL-2. Напомним, что новинка характеризуется конструкцией с 15 элементами в 19 группах, в том числе тремя асферическими элементами, бесшумным шаговым двигателем, минимальной дистанцией для фокусировки 18 см, максимальным увеличением 0.34x, максимальным коэффициентом увеличения 1:2.9 на 24 мм и 1:4.5 на 70 мм, защитой от атмосферных воздействий, диаметром для фильтра 82 мм, массой 856 граммов, 11-лепестковой диафрагмой.

Комментарии и отзывы Leica Vario-Elmarit-SL 24-70mm F/2.8 ASPH
Разработчики покидают Google Stadia...
Буквально пару дней назад стало известно, что вице-президент Google Stadia покинул компанию, за ним ушли ...
Sonnet представила док-станцию ​​Echo 11...
Sonnet представила док-станцию Echo 11 Thunderbolt 4. Устройство оснащено тремя портами USB 3.2 Gen 2 Typ...
Meizu 18 доступен для международной дост...
Компания Meizu объявила о том, что их смартфоны Meizu 18 и Meizu 18 Pro, которые уже появились в китайско...
OPPO Reno2 F получил обновление до Andro...
В конце января OPPO запустила бета-программу и представила ColorOS 11 на базе Android 11 для OPPO Reno2 F...
ZTE представила смартфоны Tianji Axon A3...
ZTE анонсировала новую серию смартфонов в Китае — серия Tianji Axon A31 основана на серии смартфонов Axon...
Xiaomi Mi 11 набрал 120 баллов в тесте D...
DxOMark опубликовала отчет обзора камеры флагманского телефона Xiaomi Mi 11. Смартфон оснащен камерой на ...
Poco X3 Pro с 120-Гц экраном и Snapdrago...
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов долгожданной моделью Poco X3 Pro, которой прочат судьбу ...
Выпущен драйвер AMD Radeon Software Adre...
AMD выпустила драйвер Radeon Software Adrenalin 21.4.1 с новыми функциями, улучшениями и настройками. Обн...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor