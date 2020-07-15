Примеры работы автофокуса в Canon EOS R5

Новый беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R5 получил не только лучшие в своем классе возможности записи видео, но и впечатляющую систему автофокусировки. В подтверждение этого японский производитель опубликовал несколько видеороликов, демонстрирующих автофокусировку по глазам животных, птиц и рыб.

Напомним, что новинка характеризуется возможностью записывать видео в разрешении 8K, новым 45-Мп датчиком изображения, процессором DIGIC X, электронным видоискателем с увеличением 0,76x и разрешением 5,76 Мп, подвижным экраном 2,1 Мп, разъемом USB Type-C с портом USB 3.2 Gen2, системой автофокусировки Dial Pixel AF с 1053 точками, серийной съемкой 20 к/с с электронным затвором и 12 к/с с механическим, форматом HEIF с 10-битным представлением цвета, записью видео в 8K с кадровой частотой 30 к/с в RAW или H.265, в 4K с 120 к/с, 10-битным представлением и цветовой субдискретизацией 4: 2: 2, C-Log и HDR PQ, а также ценой в 3900 долларов.
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