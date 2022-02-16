Print-A-Sketch ручной принтер с проводящими чернилами

Представлен новый ручной принтер Print-A-Sketch с проводящими чернилами. Небольшой портативный принтер способен печатать изображения с помощью проводящих чернил и автоматически исправляет любые пользовательские ошибки в процессе печати, а также предоставляет широкий набор инструментов для создания любых дизайнов, которые вам нравятся.

Небольшой портативный принтер, созданный с использованием макетной платы Arduino Mega 2560, использует резервуар с проводящими чернилами и может наносить пользовательские формы или продолжать линию печати, которая была нарисована ранее.

Print-A-Sketch сочетает в себе отличные свойства для рисования от руки и функциональной электронной печати. Ручной контроль крупных штрихов дополняется компьютерным контролем мелких деталей. Общий контроль над Print-A-Sketch поддерживает наброски интерактивных интерфейсов на повседневных объектах, включая многие объекты из материалов или размеров, на которых иначе трудно печатать.