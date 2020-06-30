Принтеры Pantum победили в тендерах Министерства здравоохранения

В ноябре 2019 года Министерство здравоохранения РФ провело несколько открытых тендеров на поставку офисных принтеров. Победу одержали устройства Pantum P2500. После полугода использования принтеров в системе здравоохранения модель подтвердила высокую оценку качества печати.Административная работа Министерства и его структурных подразделений требует регулярной печати больших объёмов документов. В связи с этим важную роль играют долговечность, надежность, экономичность и ценовая доступность печатного оборудования. Сотрудникам необходимо работать эффективно, имея возможность подключаться к принтеру с любого компьютера без длительного ожидания своей очереди. По этим критериям и были выбраны Pantum P2500.Представители сектора здравоохранения дали позитивные отзывы относительно опыта использования устройств. Были высоко отмечены удобство эксплуатации принтеров Pantum, высокая скорость печати, которая позволяет сокращать время ожидания, возможность быстрой установки драйвера и поддержка печати через Wi-Fi. Частота сбоев в обеих моделях очень низкая, что помогает сокращать затраты на обслуживание и эксплуатацию.

Обладая доступной стоимостью, устройства серии P2500 позволяют экономить и на расходных материалах. У них рекордно большая емкость стартового картриджа – до 1600 страниц. При большом среднемесячном объеме печати можно воспользоваться экономичными перезаправляемыми картриджами, что позволит снизить расходы на материалы в долгосрочной перспективе без ущерба качеству печати.