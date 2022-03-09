Проблемы с зависанием ПК в Elden Ring исправлены

Elden Ring был запущен в конце февраля и получил восторженные отзывы критиков и геймеров. Игра является отличной демонстрацией идеала игрового дизайна From Software, но в конечном итоге доказывает, что движок рендеринга компании по-прежнему требует доработки после многих лет работы из-за широко известных проблем с заиканиями — независимо от конфигурации оборудования. Исправление проблем с заиканием Elden Ring появилось в понедельник — любезно предоставлено Valve, и применимо только к Steam Deck. В некотором смысле исправление превращает Steam Deck в самое плавное устройство для игры в Elden Ring.

Проблема с заиканием Elden Ring была связана с непрерывной загрузкой шейдеров в играх. По-видимому, Elden Ring позволяет пользователям войти в свой огромный открытый мир без предварительной компиляции необходимых шейдеров для конкретного оборудования. Это заставляет игру постоянно компилировать шейдеры по мере необходимости, что является причиной проблем с зависаниями, с которыми сталкиваются геймеры на ПК.

Инженеры Valve решили проблему с помощью Proton, оболочки совместимости, которая позволяет играть в игры в сборках Linux. Поскольку Steam Deck передает сигналы API движка через Vulkan через оболочку Proton, Valve может сама развертывать скомпилированные шейдеры, оптимизированные для Steam Deck, на уровне оболочки, что предотвращает постоянную загрузку шейдеров во время игры.