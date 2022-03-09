Проблемы с зависанием ПК в Elden Ring исправлены

Проблема с заиканием Elden Ring была связана с непрерывной загрузкой шейдеров в играх. По-видимому, Elden Ring позволяет пользователям войти в свой огромный открытый мир без предварительной компиляции необходимых шейдеров для конкретного оборудования. Это заставляет игру постоянно компилировать шейдеры по мере необходимости, что является причиной проблем с зависаниями, с которыми сталкиваются геймеры на ПК.
Инженеры Valve решили проблему с помощью Proton, оболочки совместимости, которая позволяет играть в игры в сборках Linux. Поскольку Steam Deck передает сигналы API движка через Vulkan через оболочку Proton, Valve может сама развертывать скомпилированные шейдеры, оптимизированные для Steam Deck, на уровне оболочки, что предотвращает постоянную загрузку шейдеров во время игры.