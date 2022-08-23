Процессор AMD Ryzen 5 7600X уже отправился в продажу

Китайские продавцы уже получили в свои руки процессор AMD Ryzen 7000 Zen 4 для настольных ПК, так как Ryzen 5 7600X был выставлен в интернете. Процессор AMD Ryzen 5 7600X Zen 4 для настольных ПК, указанный в китайском магазине Goofish, принадлежит стороннему продавцу, но ситуацию это не меняет. Сам чип является очень ранним инженерным образцом, который, по словам продавца, имеет тактовую частоту 4,4 ГГц, тогда как официальная версия чипа имеет базовую тактовую частоту 4,7 ГГц. Изображенный процессор имеет код OPN «100-000000593-20» и был произведен на 17-й неделе 2022 года, то есть примерно в начале мая 2022 года. Учитывая это, это определенно ранний образец, и, возможно, это очень глючный чип, сравнивать его с реальным серийным образцом нет никакого смысла.

Цены на 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 7600X также безумны: продавец указывает его за 9999 юаней, что составляет более 1000 долларов. AMD Ryzen 5 7600X будет чипом начального уровня в начальном семействе Ryzen 7000 «Zen 4». Это будет 6-ядерная и 12-поточная часть с высокой базовой тактовой частотой 4,7 ГГц и одноядерной повышающей частотой 5,3 ГГц. ЦП также будет работать с TDP 105 Вт (142 Вт под нагрузкой), что намного выше, чем у его 65-ваттного предшественника, хотя, опять же, это жертва, которую вы должны заплатить, чтобы достичь более высоких тактовых частот. ЦП будет иметь 38 МБ кэш-памяти из 32 МБ L3 и 6 МБ L2 на кристалле. Процессор AMD Ryzen 5 7600X «Zen 4» будет запущен вместе с остальной частью линейки в следующем месяце. AMD также планирует провести полную презентацию в конце этого месяца.
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