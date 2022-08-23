Процессор AMD Ryzen 5 7600X уже отправился в продажу

Цены на 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 7600X также безумны: продавец указывает его за 9999 юаней, что составляет более 1000 долларов. AMD Ryzen 5 7600X будет чипом начального уровня в начальном семействе Ryzen 7000 «Zen 4». Это будет 6-ядерная и 12-поточная часть с высокой базовой тактовой частотой 4,7 ГГц и одноядерной повышающей частотой 5,3 ГГц. ЦП также будет работать с TDP 105 Вт (142 Вт под нагрузкой), что намного выше, чем у его 65-ваттного предшественника, хотя, опять же, это жертва, которую вы должны заплатить, чтобы достичь более высоких тактовых частот. ЦП будет иметь 38 МБ кэш-памяти из 32 МБ L3 и 6 МБ L2 на кристалле. Процессор AMD Ryzen 5 7600X «Zen 4» будет запущен вместе с остальной частью линейки в следующем месяце. AMD также планирует провести полную презентацию в конце этого месяца.