Процессор AMD Ryzen 9 4950X получит турбобуст до 4,8 ГГц

Известный техноблогер Игорь Валлоссек представил информацию о следующем поколении процессоров AMD Ryzen Vermeer, а именно об образце Ryzen 9 4950X. Процессор будет иметь 16 ядер и 32 потока. Ожидается, что процессор 4950X будет иметь такую же базовую частоту как у предшественника 3950X, но частота в разгоне будет достигать 4,8 ГГц.

Кроме того, Ryzen Vermeer привнесет новую интересную функцию в платформу AMD, компания планирует добавить функцию регулировки напряжения для каждого ядра. При этом должен увеличиться разгонный потенциал процессоров. Ожидается, что новая функция будет включена в обновление AGESA ComboAM4v2PI 1.0.6.0 (1006).
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