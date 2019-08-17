Процессор AMD Ryzen Threadripper нового поколения засветился в Geekbench

Слухи и утечки относительно процессоров AMD Ryzen Threadripper третьего поколения появлялись в сети еще до официального выпуска. Теперь на Geekbench появились предполагаемые оценки производительности процессора HEDT, а также информация, касающаяся его спецификации.

Модель процессора «AMD Sharktooth» имеет базовую тактовую частоту 3,6 ГГц и 128 МБ кэш-памяти L3. Вывод здесь, естественно, его топология; В Geekbench есть процессор с 32-ядерным 64-разрядным расположением, идентичный текущему процессору AMD Ryzen Threadripper 2990WX.

Что касается производительности, Sharktooth набрал 5677 в одноядерном тесте Geekbench, в то время как его производительность в многоядерных процессорах указана как 94772. Стоит отметить, что процессор был протестирован с использованием ОС Linux вместо Windows 10. Материнская плата, используемая в тесте от MSI, а платформа содержала 128 ГБ оперативной памяти.

Результат теста показал 94 772 балла, что на 18,5% выше, чем у Ryzen Threadripper 2990WX, и в пределах 5% от Xeon W-3175X (порядка 99 000 очков). Поскольку тестировался прототип, вполне логично допустить, что рыночная модель будет работать на большей частоте, а потому сможет обойти Xeon W-3175X. Новое поколение процессоров Threadripper представят в октябре этого года.