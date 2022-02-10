Процессор Exynos 2200 всего на 5% быстрее прошлогоднего Exynos 2100

Exynos 2200 получил массу внимания, в первую очередь из-за партнерства Samsung с AMD по созданию высокопроизводительного графического процессора для смартфонов. Однако, согласно последним данным о производительности, по сравнению с Exynos 2100 кажется, что новый SoC от Samsung был больше, чем просто переоценен.

Последние цифры, полученные TechAltar по производительности Exynos 2200, разочаруют любого, кто надеялся, что Samsung, наконец, извлечет урок из своего длинного списка ошибок и начнет массовое производство нестандартного кремния, который впечатляет как производительностью, так и энергоэффективностю. К сожалению, этого не произошло, потому что восьмиядерный процессор, всего на 5 процентов быстрее по сравнению с ядрами, работающими в Exynos 2100. Тем не менее, предыдущий тест графического процессора OpenCL показал, что Exynos 2200 уверенно превосходит Snapdragon 8 Gen 1. В многоядерной производительности Exynos 2200 превосходит своего конкурента, но проигрывает Snapdragon 8 Gen 1 в одноядерном режиме.
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