Процессор Exynos 2200 всего на 5% быстрее прошлогоднего Exynos 2100

Последние цифры, полученные TechAltar по производительности Exynos 2200, разочаруют любого, кто надеялся, что Samsung, наконец, извлечет урок из своего длинного списка ошибок и начнет массовое производство нестандартного кремния, который впечатляет как производительностью, так и энергоэффективностю. К сожалению, этого не произошло, потому что восьмиядерный процессор, всего на 5 процентов быстрее по сравнению с ядрами, работающими в Exynos 2100. Тем не менее, предыдущий тест графического процессора OpenCL показал, что Exynos 2200 уверенно превосходит Snapdragon 8 Gen 1. В многоядерной производительности Exynos 2200 превосходит своего конкурента, но проигрывает Snapdragon 8 Gen 1 в одноядерном режиме.