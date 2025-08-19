Процессор Huawei Kunpeng 930 производят по техпроцессу 5 нм

В сети появились данные, что модули памяти в новейшем процессоре Huawei Kunpeng 930 для центров обработки данных выполнены с использованием техпроцесса TSMC N5 5 нм. Напомним, массовое производство по этому техпроцессу стартовало ещё в 2020 году, тогда как самые современные чипы выпускаются уже на N3, а в скором будущем ожидается внедрение N2. Тем не менее, учитывая, что плотность ячеек SRAM у N5 и N3 почти идентична, отставание Kunpeng 930 в этом аспекте может оказаться не столь критичным. Информация появилась благодаря инсайдеру, который рассказал, что на одном из китайских сайтов был выставлен на продажу подержанный Kunpeng 930. Чип купили и исследовали с помощью электронного микроскопа — по его словам, упаковка датирована концом 2024 года, а встроенная SRAM имеет характеристики, схожие с семейством техпроцессов N5.

Для сравнения — предшественник Kunpeng 920, представленный Huawei в 2019 году, был построен на архитектуре Arm и выпускался по 7-нм техпроцессу. Его преемник должен был выйти в 2021-м, но американские санкции лишили Huawei доступа к современным производственным мощностям TSMC, что сильно затормозило развитие линейки. Хотя Huawei официально не публиковала спецификации Kunpeng 930, в прошлом году чип засветился в бенчмарках Geekbench 6, где его результаты оказались сопоставимы с процессорами AMD образца 2020 года. Это подтверждает, что из-за ограничений США Huawei остаётся на уровне технологий пятилетней давности.
Intel закрывает автомобильное подразделение…
Компания Intel официально прекращает работу подразделения, занимавшегося разработкой чипов для автомобиль…
AMD представила процессор Ryzen Threadripper Pro 9995WX…
AMD анонсировала выход нового поколения процессоров Ryzen Threadripper Pro серии 9000 WX на архитектуре Z…
Новые процессоры Intel выходят с дефектами…
Похоже, амбиции Intel в сфере высокопроизводительных процессоров столкнулись с серьёзными трудностями — с…
AMD разрабатывает чипы для ПК и консолей от Microsoft…
Во время конференции по итогам второго финансового квартала AMD официально подтвердила, что компания зани…
AMD представила 96-ядерный Ryzen Threadripper PRO 9995WX…
Компания AMD официально представила новое поколение процессоров Ryzen Threadripper 9000, основанное на ар…
AMD уже готовит сокет AM6 для новых процессоров…
В будущем AMD планирует перейти на новый процессорный сокет AM6, и, судя по утечкам, он принесёт заметные…
AMD готовит сразу два новых процессора с 3D V-Cache…
Согласно новой информации от известного инсайдера, AMD готовит серьёзное расширение линейки процессоров R…
AMD прекращает производство процессора Ryzen 7 5700X3D…
Самый популярный и, пожалуй, лучший игровой процессор для платформы AM4 постепенно исчезает с рынка и, по…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor