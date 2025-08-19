Процессор Huawei Kunpeng 930 производят по техпроцессу 5 нм

В сети появились данные, что модули памяти в новейшем процессоре Huawei Kunpeng 930 для центров обработки данных выполнены с использованием техпроцесса TSMC N5 5 нм. Напомним, массовое производство по этому техпроцессу стартовало ещё в 2020 году, тогда как самые современные чипы выпускаются уже на N3, а в скором будущем ожидается внедрение N2. Тем не менее, учитывая, что плотность ячеек SRAM у N5 и N3 почти идентична, отставание Kunpeng 930 в этом аспекте может оказаться не столь критичным. Информация появилась благодаря инсайдеру, который рассказал, что на одном из китайских сайтов был выставлен на продажу подержанный Kunpeng 930. Чип купили и исследовали с помощью электронного микроскопа — по его словам, упаковка датирована концом 2024 года, а встроенная SRAM имеет характеристики, схожие с семейством техпроцессов N5.

Для сравнения — предшественник Kunpeng 920, представленный Huawei в 2019 году, был построен на архитектуре Arm и выпускался по 7-нм техпроцессу. Его преемник должен был выйти в 2021-м, но американские санкции лишили Huawei доступа к современным производственным мощностям TSMC, что сильно затормозило развитие линейки. Хотя Huawei официально не публиковала спецификации Kunpeng 930, в прошлом году чип засветился в бенчмарках Geekbench 6, где его результаты оказались сопоставимы с процессорами AMD образца 2020 года. Это подтверждает, что из-за ограничений США Huawei остаётся на уровне технологий пятилетней давности.