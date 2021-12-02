XFastest получил инженерный образец i3-12100 и сравнил его с Ryzen 3 3300X. I3-12100 тестировался на материнской плате ASRock Z690 Steel Legend со слотами памяти DDR4. На тестовых стендах Intel и AMD использовалось 16 ГБ двухканальной памяти DDR4-3600 и RTX 3060 Ti. На стороне AMD также использовался Ryzen 3 3100. Сразу же мы видим, что i3-12100 значительно опережает чипы AMD на PCMark, демонстрируя преимущество примерно на 15% по производительности. Cinebench R23 - это еще один тест, в котором «Alder Lake» показывает высокие результаты, демонстрируя лидерство примерно на 26% в многопоточном тесте и 27% в однопоточном. В основном это связано с тем, что 3300X основан на «Zen 2», а i3-12100 использует новейшие ядра «Golden Cove».