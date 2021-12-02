Процессор Intel Core i3-12100 "Alder Lake" начального уровня превосходит Ryzen 3 3300X

Следующим процессором Intel начального уровня для платформы Socket LGA1700 является Core i3-12100. Этот процессор оснащен 4 производительными ядрами «Golden Cove» с HyperThreading, обеспечивающими 8 логических процессоров, без E-ядер. Частота процессора составляет 3,30 ГГц, а частота Turbo Boost 2.0 - 4,30 ГГц. Каждое из четырех ядер имеет 1,25 МБ кеш-памяти L2, и они совместно используют 12 МБ кеш-памяти L3. I3-12100 оснащен iGPU на базе Gen12 Xe LP, в то время как вариант процессора i3-12100F не имеет встроенной графики. Intel оценивает базовое значение мощности процессора на уровне 60 Вт с максимальной мощностью в турборежиме 77 Вт.

XFastest получил инженерный образец i3-12100 и сравнил его с Ryzen 3 3300X. I3-12100 тестировался на материнской плате ASRock Z690 Steel Legend со слотами памяти DDR4. На тестовых стендах Intel и AMD использовалось 16 ГБ двухканальной памяти DDR4-3600 и RTX 3060 Ti. На стороне AMD также использовался Ryzen 3 3100. Сразу же мы видим, что i3-12100 значительно опережает чипы AMD на PCMark, демонстрируя преимущество примерно на 15% по производительности. Cinebench R23 - это еще один тест, в котором «Alder Lake» показывает высокие результаты, демонстрируя лидерство примерно на 26% в многопоточном тесте и 27% в однопоточном. В основном это связано с тем, что 3300X основан на «Zen 2», а i3-12100 использует новейшие ядра «Golden Cove».