Процессор Intel Core i7-14700KF в бенчмарке Geekbench 6 показал почти 6 ГГц

Сегодня инсайдеры поведали просто отличны новости — процессор Intel Core i7-14700KF, который состоит в грядущей линейке чипов Raptor Lake Refresh, был замечен в базе данных бенчмарка Geekbench с тактовой частотой почти на уровне 6 ГГц. Стоит сразу отметить, что производительность этого чипа в синтетическом тесте Geekbench существенно превосходит предшественника и в конечном итоге возможности новинки равны модели Intel Core i9-13900KS, которая создана для энтузиастов в первую очередь. В одноядерном и многоядерном тестах в бенчмарке Geekbench 6 процессор Core i7-14700KF показал результаты в 3092 балла и 21713 баллов соответственно, что делает его на 9% мощнее процессора текущего поколения Core i7-13700K в одноядерном тесте и на 18% мощнее в сценарии с задействованием всех ядер системы.

Но основной особенностью процессора Core i7-14700KF является его тактовая частота, которая, судя по данным инсайдера, достигла максимальной отметки в 5,985 ГГц. Эта достаточно высокая тактовая частота, которая сопоставима с тактовой частотой процессора Core i9-13900KS. А это единственный процессор компании Intel, который на текущий момент поддерживает работу на частоте в 6 ГГц — за это его и покупают энтузиасты, потому что прямо из коробки частота чипа безумная. Вероятно, чтобы получить такую частоту на процессоре Core i7-14700KF, компания Intel внесла определённые изменения в архитектуру процессорных ядер, потому что иначе выжать 6 ГГц было бы невозможно.