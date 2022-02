Процессор Intel Raptor Lake Core i9-13900K 13-го поколения с 24 ядрами и 32 потоками замечен в тесте Singularity Benchmark

Флагман Intel Raptor Lake 13-го поколения, Core i9-13900K, был обнаружен в базе данных тестов Ashes of The Singularity. Последняя запись в базе данных Ashes of The Singularity Benchmark также подтверждает это, поскольку ЦП указан с 32 логическими ядрами. Набор эталонных тестов не был обновлен, чтобы отделить физические ядра от логических ядер, и из-за гибридного (P-Core + E-Core) дизайна Alder Lake и будущих процессоров Intel программное обеспечение не может сообщить правильные физические ядра.

Из предыдущих слухов мы знаем, что Intel Core i9-13900K будет флагманом с 24 ядрами (8+16) и 32 потоками. Процессор будет основан на усовершенствованном технологическом узле Intel 7 и будет оснащен новейшими ядрами Raptor Cove и Gracemont Enhanced. Добавление большего количества E-Cores, вероятно, поможет чипу еще больше повысить производительность многопоточного процессора, а также ожидается, что он будет поддерживать до 68 МБ локального кэша, что повысит эти показатели игровой производительности. Этот «Game Cache» станет ответом Intel на 3D V-Cache, хотя объем, представленный в предложении AMD, все еще выше (68 МБ против 96 МБ).

Судя по тому, что показала AMD, AMD Ryzen 7 5800X3D с 96 МБ кэш-памяти либо сравнялась, либо обеспечивает до 10% более высокую игровую производительность в некоторых играх AAA по сравнению с 12900K. С 13900K Intel может удвоить кэш-память (68 МБ против 30 МБ), и это просто сводит на нет все преимущества, которые AMD в настоящее время продает с 3D V-Cache. Это, наряду с тем фактом, что ядра Raptor Cove будут работать на очень высокой частоте, до 5,3 ГГц+, означает, что Raptor Lake будет не просто заниматься частями 3D V-Cache, но может быть даже достаточно для работы с совершенно новой архитектурой ядра AMD Zen 4. Intel в настоящее время имеет преимущество с точки зрения стоимости, и хотя AMD может пойти по конкурентному пути и установить аналогичную цену на свое следующее поколение, Intel должна быть оценена аналогично, если не ниже, поэтому во второй половине 2022 года будет одна жаркая битва.