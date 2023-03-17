Процессор Intel Xeon W9-3495X потребляет 2000 Вт энергии

Последнее время можно довольно часто услышать от геймеров о том, что их процессоры или видеокарты потребляют слишком много энергии, из-за чего приходится приобретать достаточно дорогие блоки питания и работать над тем, чтобы система хотя бы заработала. Некоторые видеокарты при этом умудряются плавится из-за слишком высокого напряжения, но это уже совсем другая история. Так вот сегодня в сети появилась информация от инсайдера о том, что новые процессор Intel Xeon W9-3495X в разгоне могут потреблять до 2000 Вт. Это действительно внушительная энергопотребление, которое можно сравнить с какой-то строительной техникой или сварочным аппаратом, потому что ничего подобного на рынке пользовательских процессоров просто нет.

При этом инсайдеры уточняют, что это процессоры для серверных вычислений, которые будут выполнять безумно сложные задачи в области центров обработки данных или научных исследований, поэтому сравнивать их с обычными настольными процессорами не стоит. С другой стороны, это яркая демонстрация того, что в стремлении повысить производительность центральных процессоров крупные компании банально забывают о том, что эти процессоры должны потреблять меньше энергии, спасая природу от вредных выбросов атмосферу. Но на текущий момент этот вопрос не является первостепенным, так что производитель в первую очередь ставит перед собой задачу выдать максимально мощное решение, а энергопотребление волнует лишь потенциального покупателя.