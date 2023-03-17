Процессор Intel Xeon W9-3495X потребляет 2000 Вт энергии…

При этом инсайдеры уточняют, что это процессоры для серверных вычислений, которые будут выполнять безумно сложные задачи в области центров обработки данных или научных исследований, поэтому сравнивать их с обычными настольными процессорами не стоит. С другой стороны, это яркая демонстрация того, что в стремлении повысить производительность центральных процессоров крупные компании банально забывают о том, что эти процессоры должны потреблять меньше энергии, спасая природу от вредных выбросов атмосферу. Но на текущий момент этот вопрос не является первостепенным, так что производитель в первую очередь ставит перед собой задачу выдать максимально мощное решение, а энергопотребление волнует лишь потенциального покупателя.