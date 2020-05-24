Процессоры AMD Ryzen 4000 получат увеличенные частоты

В настоящее время тестируются инженерные процессоры компании AMD. Ryzen 4000 серии "Vermeer" получат более высокие частоты. Три образца процессоров: Zen 3 с 8 ядрами и 16 потоками будут иметь тактовую частоту 4,0 ГГц и 4,6 ГГц в режиме турбобуста. Другой вариант будет иметь базовую частоту 3,8 ГГц и частоту в турбобусте 4,4 ГГц. Они станут заменой нынешних процессоров 3800X и 3700X.

Третий инженерный экземпляр 16 ядерный 32 поточный процессор будет иметь тактовую частоту 3,7 ГГц и частоту в турбобусте 4,6 ГГц и станет заменой для 3950X. Повышение на 200 ГГц по сравнению с 3950X. Компания AMD планирует выпустить процессоры серии Ryzen 4000 в сентябре этого года.
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