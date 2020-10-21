Процессоры AMD Ryzen 5000 показали на фото

Сетевые источники опубликовали первую фотографию с процессорами AMD Ryzen 5000 на микроархитектуре Zen 3, которые появятся в продаже 5 ноября. На снимке показаны чипы Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X. Первый характеризуется 16 ядрами и 32 потоками, TDP в 105 Вт, тактовыми частотами 3,4-4,9 ГГц и ценой в 800 долларов. Второй – имеет 12/24 ядер и потоков, 3,7-4,7 ГГц, 70 Вт и цену в 550 долларов. Ryzen 7 5800X получил 8/16 ядер/потоков, частоты 3,8-4,7 ГГц, 105 Вт TDP и цену в 450 долларов. Наконец, самый доступный Ryzen 5 5600X имеет 6/12 ядер и потоков, частоты 3,7-4,6 ГГц, TDP 65 Вт и цену в 300 долларов.

Комментарии и отзывы AMD Ryzen 5 5600X
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