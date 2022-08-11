Процессоры AMD Ryzen и EPYC покоряют рынок

Процессоры AMD Ryzen и EPYC продолжают набирать обороты на рынке ПК, при этом доля рынка во всех трех сегментах (настольные компьютеры, ноутбуки и серверы) увеличивается. Из данных, предоставленных Mercury Research, видно, что AMD набрала +0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, что привело к доле рынка в 28,1% в этом квартале. Это доводит текущую долю AMD до рекордно высокого уровня по сравнению с Intel, которая в настоящее время составляет 71,9%, но снижается с тех пор, как AMD запустила свою архитектуру ЦП Zen. По сравнению с прошлым годом AMD добилась скачка на +11,2 пункта (по сравнению со вторым кварталом 2021 года), несмотря на значительное замедление рынка ПК в этом году.

Что касается доли рынка в конкретных сегментах, то подразделение серверов и мобильных устройств AMD показало хорошие результаты, при этом сегмент мобильных устройств лидирует с долей +2,3 пункта, которая в настоящее время составляет 24,8% против 75,2% у Intel. Как и ожидалось, Ryzen 6000 «Rembrandt» и линейка обновлений Zen 3/Zen 2 дали очень положительный результат для ноутбуков. В сегменте серверов AMD увеличила свою долю на 2,3 пункта, которая сейчас составляет 13,9 %, по сравнению с гигантской долей Intel, составляющей 86,1 %. В то время как Mercury Research основывает свою долю на платформах с одним и двумя сокетами, недавний отчет The Next Platform показал, что процессоры EPYC превзошли чипы Opteron и превысили историческую долю рынка в 26%, установленную этими чипами более десяти лет. Ожидается, что доля серверов EPYC останется высокой в ​​ближайшие кварталы, учитывая, что сама компания подтвердила, что уже существует высокий спрос на ее чипы следующего поколения.