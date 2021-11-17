Процессоры AMD увеличивают производительность лучших суперкомпьютеров в мире

Во время конференции Supercomputing Conference 2021 (SC21) в этом году AMD продемонстрировало свое расширенное присутствие и растущее предпочтение в отрасли высокопроизводительных вычислений (HPC) с исключительными инновациями и внедрением процессоров и ускорителей AMD для центров обработки данных. Заказчики в отрасли продолжают расширять использование процессоров AMD EPYC и ускорителей AMD Instinct для проведения передовых исследований, необходимых для решения некоторых из самых серьезных мировых проблем в области климата, наук о жизни, медицины и других областях.

Растущее предпочтение AMD отражено в последнем списке Top500. В настоящее время AMD использует 73 суперкомпьютера по сравнению с 21 в списке от ноября 2020 года, что более чем в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, AMD поддерживает четыре из десяти самых мощных суперкомпьютеров в мире, а также самый мощный суперкомпьютер в регионе EMEA. Процессоры AMD EPYC серии 7003, выпущенные восемь месяцев назад, используются 17 из 75 суперкомпьютеров AMD в списке, что свидетельствует о быстром внедрении процессоров EPYC последнего поколения.

AMD широко вовлечена в отрасль высокопроизводительных вычислений, чтобы обеспечить производительность и эффективность продуктов AMD EPYC и AMD Instinct, а также открытую экосистему ROCm для ускорения исследований. Посредством масштабных инсталляций, таких как продолжающееся развертывание суперкомпьютера Frontier Национальной лаборатории Ок-Ридж, AMD предлагает вычислительные технологии и производительность, необходимые для поддержки текущих и будущих исследований по всему миру.
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