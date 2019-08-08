Процессоры AMD второго поколения EPYC на 50% мощнее и на 50% дешевле.

AMD представила полный стек процессоров 2-го поколения серии EPYC и выпустила 19 SKU, которые стоят от 450 до 6950 долларов США. AMD строит серию EPYC 2-го поколения на своей архитектуре Zen 2, которую она производит на 7-нм техпроцессе FinFET. В своем объявлении о продукте компания заявляет, что процессоры EPYC 2-го поколения могут «доставлять на 23% больше инструкций за такт (IPC) на ядро ​​при нагрузках на сервер и до 4 раз больше кэша L3», чем их предшественники, благодаря достижению EPYC 7702 производительность на 50% выше, чем у Intel Xeon Platinum 8280.

Чипы EPYC 2-го поколения - также первые серверные процессоры x86, поддерживающие PCIe 4.0, причем все процессоры могут использовать PCIe 128 линий. AMD также гордится тем, что серия «укреплена в ядре», поскольку все SKU имеют интегрированные и выделенные процессоры безопасности для безопасной загрузки, безопасного шифрования памяти (SME) и безопасной зашифрованной виртуализации (SEV).

Хотя серия EPYC 2-го поколения, вероятно, не будет использоваться во многих потребительских сборках, Google, Microsoft и Twitter объявили, что будут развертывать процессоры EPYC 2-го поколения в своих центрах обработки данных. Кроме того, Dell и Lenovo будут выпускать серверы второго поколения на базе EPYC, причем уже выпустили ThinkSystem SR655 и SR635.