Процессоры Intel Meteor Lake всё же выйдут на ПК

Это значит, что если вы хотите получить процессор нового поколения, то вам придётся покупать готовую систему вроде компьютера в формате «всё в одном» и никак иначе. Вероятно, проблема в том, что новые процессоры практически не отличаются от предыдущего поколения, так что надеяться на высокие продажи у производителя причин нет. А если процессор лишь много мощнее текущего поколения, то какой смысл отправлять его в массовую продажу, имея серьёзные риски столкнуться с низким спросом на продукцию. Из-за этого компания Intel решила заключить партнёрское соглашение с различного рода компаниями, чтобы выпускать новые чипы в составе готовых систем. В данном случае можно захватить корпоративный рынок и не переживать о том, что новые процессоры никто не будет покупать.