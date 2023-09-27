Процессоры Intel Meteor Lake всё же выйдут на ПК

Некоторое время назад представители компании Intel официально сообщили о том, что они не планируют новое поколение процессоров Meteor Lake выпускать на десктопных компьютерах. Это достаточно странное решение, которое не понравилось многим геймерам, потому что они надеялись получить процессоры нового поколения в ближайшее время и на их основе собрать мощные системы. Оказалось, что производитель принял решение выпускать новые процессоры исключительно в составе ноутбуков, а начиная с 2024 года компания Intel планирует выпускать на базе этих процессоров ещё и десктопные компьютеры. Но проблема в том, что речь идёт о готовых настольных компьютерах, а не о продаже процессоров в розницу.

Это значит, что если вы хотите получить процессор нового поколения, то вам придётся покупать готовую систему вроде компьютера в формате «всё в одном» и никак иначе. Вероятно, проблема в том, что новые процессоры практически не отличаются от предыдущего поколения, так что надеяться на высокие продажи у производителя причин нет. А если процессор лишь много мощнее текущего поколения, то какой смысл отправлять его в массовую продажу, имея серьёзные риски столкнуться с низким спросом на продукцию. Из-за этого компания Intel решила заключить партнёрское соглашение с различного рода компаниями, чтобы выпускать новые чипы в составе готовых систем. В данном случае можно захватить корпоративный рынок и не переживать о том, что новые процессоры никто не будет покупать.
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