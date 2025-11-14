Процессоры Intel Nova Lake будут поддерживать AVX10

Официальная документация подтвердила, что процессоры следующего поколения Intel Nova Lake получат поддержку векторного расширения AVX10. Intel опубликовала новое руководство по архитектуре, в котором прямо указано, что грядущая серия Nova Lake будет работать как с AVX10.2, так и с расширениями APX. В материалах присутствуют обе версии — AVX10.1 и AVX10.2 — а также Advanced Performance Extensions. Это важное обновление в плане развития архитектуры процессоров Intel. Дело в том, что новая архитектура должна заменить фрагментированную экосистему AVX-512, а добавление APX намекает на комплексный рост производительности. Intel подчёркивает, что данные могут измениться, но сам факт появления этих расширений в официальной архитектурной дорожной карте компании говорит о серьёзном сдвиге.

Для пользователей поддержка AVX10 в массовых процессорах означает более высокую скорость в задачах, которые активно используют векторные вычисления, включая научные расчёты, обработку медиа и работу алгоритмов искусственного интеллекта. Причём расширение AVX10 появится и в настольных, и в мобильных процессорах Nova Lake, что обеспечит единый программный подход и устранит разрыв между серверными и потребительскими решениями. Правда, пока что неизвестно, какие модели получат полную поддержку AVX10, но ранее ходили слухи, что недорогие процессоры могут быть урезаны в этом плане. Придётся дождаться официального релиза чипов и оценить их возможности.