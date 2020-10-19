Процессоры Intel Pentium Gold и Celeron архитектуры Tiger Lake получат поддержку AVX2 инструкции

Компания Intel объявила, что процессоры Intel Pentium Gold и Celeron архитектуры Tiger Lake получат поддержку AVX2 инструкции. Intel добавила информацию к страницам процессоров на своем сайте. Теперь процессоры Pentium Gold 7505 и Celeron 6305 помимо SSE4 получили поддержку AVX2 инструкции.

Оба камня являются мобильными чипами с TDP 15 Вт и построены по 10-нм техпроцессу SuperFin, что и остальные процессоры семейства Tiger Lake 11-го поколения. Процессор Celeron 6305 имеет 2 ядра без поддержки Hyper-Threading и 4 Мб кэш-памяти. Pentium Gold 7505 предлагает 2 ядра 4 потока с частотой в турбобусте 3,5 ГГц.
Комментарии и отзывы Intel Pentium Gold и Celeron
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