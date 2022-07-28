Процессоры Intel Raptor Lake вновь протестировали на разгон

В сеть просочились новые тесты Intel Raptor Lake Core i7-13700K и Core i5-13600K на платформах DDR5 и DDR4. Мы уже видели различные результаты тестов процессоров Intel Raptor Lake, Core i9-13900K, Core i7-13700K и Core i5-13600K. Новые тесты дают нам лучшее представление о производительности DDR5 по сравнению с DDR4, а также предоставляют показатели мощности и температуры двух чипов, которые мы получим в окончательной розничной версии. Процессор Intel Core i7-13700K станет самым быстрым чипом Core i7 13-го поколения, предлагаемым в линейке процессоров Raptor Lake. Чип имеет в общей сложности 16 ядер и 24 потока. Эта конфигурация стала возможной благодаря 8 ядрам P на основе архитектуры Raptor Cove и 8 ядрам E на основе архитектуры ядра Grace Mont. ЦП поставляется с 30 МБ кэш-памяти L3 и 24 МБ кэш-памяти L2, что в сумме составляет 54 МБ кэш-памяти. Чип работал с базовой тактовой частотой 3,4 ГГц и тактовой частотой 5,40 ГГц в режиме разгона. Ускорение всех ядер рассчитано на 5,3 ГГц для P-ядер, в то время как у E-ядер базовая тактовая частота составляет 3,4 ГГц, а в режиме Boost — 4,3 ГГц.

Intel Core i5-13600K имеет в общей сложности 14 ядер, включая 6 P-ядер на основе Raptor Cove и 8 E-ядер на основе текущих ядер Gracemont. Это то же количество ядер P-Core, что и у Intel Core i5-12600K, но количество ядер E-Core было удвоено. Итак, мы наблюдаем увеличение количества ядер на 40% и увеличение количества потоков на 25% по сравнению с Alder Lake Core i5-12600K. ЦП поставляется с 24 МБ кэш-памяти L3 и 20 МБ кэш-памяти L2, что в сумме составляет 44 МБ кэш-памяти. Тактовые частоты установлены на базовой частоте 3,5 ГГц, форсированной до 5,2 ГГц.