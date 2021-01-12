Процессоры Intel Rocket Lake-S будут доступны в первом квартале 2021 года

Флагманский набор микросхем Intel Core i9-11900K будет доступен в первом квартале 2021 года, а также представил последнюю предварительную версию этой серии на выставке CES 2021.

Компания также утверждает, что новый набор микросхем на 19 процентов быстрее предшественника. Помимо более высокой производительности, компания также обещает лучшую интегрированную графику и лучший AI.

Топовая модель в линейке - Intel Core i9 оснащена восьмиъядерным 16-поточным чипсетом, который поддерживает повышенную тактовую частоту до 5,3 ГГц. Он также поддерживает оперативную память DDR4 на частоте 3200 МГц, в общей сложности 20 линий PCIe 4.0, а также поддерживает обратную совместимость с наборами микросхем Intel серии 400.

Процессор 11-го поколения Rocket Lake-S по-прежнему состоят из 14-нм чипов и не использует новейший 10-нм техпроцесс. Но новые чипы поставляются с ядрами Intel Cypress Cove, которые улучшают дизайн с 10-нм до 14-нм для более высоких скоростей.

Количество ядер новых чипов Rocket Lake-S упало до восьми по сравнению с 10 ядрами в его предшественниках. Несмотря на это, компания обещает, что у моделей 11-го поколения общая производительность будет лучше.