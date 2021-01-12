Процессоры Intel Rocket Lake-S будут доступны в первом квартале 2021 года

Компания также утверждает, что новый набор микросхем на 19 процентов быстрее предшественника. Помимо более высокой производительности, компания также обещает лучшую интегрированную графику и лучший AI.
Топовая модель в линейке - Intel Core i9 оснащена восьмиъядерным 16-поточным чипсетом, который поддерживает повышенную тактовую частоту до 5,3 ГГц. Он также поддерживает оперативную память DDR4 на частоте 3200 МГц, в общей сложности 20 линий PCIe 4.0, а также поддерживает обратную совместимость с наборами микросхем Intel серии 400.
Процессор 11-го поколения Rocket Lake-S по-прежнему состоят из 14-нм чипов и не использует новейший 10-нм техпроцесс. Но новые чипы поставляются с ядрами Intel Cypress Cove, которые улучшают дизайн с 10-нм до 14-нм для более высоких скоростей.
Количество ядер новых чипов Rocket Lake-S упало до восьми по сравнению с 10 ядрами в его предшественниках. Несмотря на это, компания обещает, что у моделей 11-го поколения общая производительность будет лучше.