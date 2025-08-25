Процессоры Panther Lake-H засветились в готовых решениях

Чипы Panther Lake-H начинают постепенно появляться в первых индустриальных решениях — сегодня стало известно о материнской плате ADLINK под названием VNX-PL, выполненной по стандарту VNX+ SFF для серверных модулей, которая работает именно на базе этого процессора. Данное устройство настолько компактно, что помещается на ладони. Судя по характеристикам, плата поддерживает процессоры Panther Lake-H в конфигурациях 4+8+4 или 4+0+4. В старшей версии с 16 ядрами используется связка из 4 производительных Cougar Cove P-Cores, 8 энергоэффективных Darkmont E-Cores и 4 LP-E ядер. Младшая 8-ядерная модификация включает 4 P-Cores и 4 LP-E Darkmont. Диапазон энергопотребления у обеих версий варьируется от 1 до 65 Вт. Память реализована в виде распаянных модулей LPDDR5X-8533 на 16 или 32 ГБ без возможности апгрейда, а хранилище представлено SSD на 1 ТБ (PCIe Gen4 x1).

Согласно блок-схеме, CPU Panther Lake-H располагают как минимум 12 линиями PCIe Gen5, 7 линиями PCIe Gen4 и одной линией PCIe Gen2. Также предусмотрена поддержка SPI с TPM 2.0 и BIOS ROM. Фото пока представлены на базе старых чипов Meteor Lake, но для Panther Lake-H заявлена новая четырёхплиточная архитектура. Выход плат ожидается в начале 2026 года, так как массовая доступность самих процессоров Panther Lake намечена только на четвёртый квартал 2025-го. Вероятно, примерно в этом диапазоне стоит ожидать и релиза десктопных процессоров для потребительского рынка, но это лишь предположение.