Процессоры для беспилотных автомобилей Apple Car будут изготавливаться корейскими компаниями

По слухам, Apple заключила партнерское соглашение с фирмами OSAT (аутсорсинговые испытания полупроводниковых комплектов), чтобы исследовать и разработать комплект для самостоятельного вождения автомобиля Apple Car, который как ожидается, будет анонсирован в 2025 году. Таким образом, Apple следует по стопам Tesla, чей автопилот и бета-версия системы полного автономного вождения, опираются на специализированный 14-нм чипсет Samsung Exynos, память и интеграцию камер.

Говорят, что чип для автономного вождения Apple Car следует той же схеме создания, что и чипсет Apple M1 в последних Mac и iPad. Разработка M1 также была инициирована Apple Korea и протестирована с фирмами OSAT, у которых есть там заводы. Ожидается, что помимо специализированного центрального процессора, графической подсистемы, памяти и интеграции камеры, комплект автономного вождения Apple Car, с которым работают OSAT, также будет оснащен компонентом нейронного процессора (NPU). NPU станет ключевым центром вычислений искусственного интеллекта, необходимых для отслеживания и управления реакцией электромобиля Apple на дорожные условия и действия водителя.
Комментарии и отзывы Apple Car
Apple временно приостанавливает продажи в Турции из-за эконо…
Apple временно приостанавливает продажи в Турции из-за эконоApple, временно приостановила продажи своей продукции в Турции. Новости приходят, когда страна страдает о…
Tesla официально вышла на автомобильный рынок Турции…
Tesla официально вышла на автомобильный рынок ТурцииИзвестный производитель электромобилей Tesla официально вышел на новый рынок. Теперь популярные модели эл…
BYD повышает цены на модели NEV из-за дорогих материалов…
BYD повышает цены на модели NEV из-за дорогих материаловКитайский производитель автомобилей BYD повышает цены на свои модели автомобилей на новых источниках энер…
Представлен гоночный автомобиль Nissan Z GT500…
Представлен гоночный автомобиль Nissan Z GT500Nissan представил свой новый гоночный автомобиль для серии Super GT, гоночный автомобиль Nissan Z GT500, …
Представлен электрический купе-кроссовер Skoda Enyaq Coupe i…
Представлен электрический купе-кроссовер Skoda Enyaq Coupe iSkoda представила новый электрический купе-кроссовер Enyaq Coupe iV, который также будет доступен в спорт…
Китайский бренд автомобилей XPENG Motors выходит на рынок Шв…
Китайский бренд автомобилей XPENG Motors выходит на рынок ШвXPENG Motors, китайский производитель электромобилей, стала первой китайской компанией по производству эл…
Mazda2 Hybrid запускается в Европе…
Mazda2 Hybrid запускается в ЕвропеMazda объявила, что в следующем году они запускают в Европе новый гибридный автомобиль Mazda2 Hybrid, кот…
Анонсирована ограниченная серия мотоциклов Brabus 1300R…
Анонсирована ограниченная серия мотоциклов Brabus 1300RBrabus хорошо известен производством автомобилей высокого класса, и теперь компания анонсировала свой пер…
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor