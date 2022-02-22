Процессоры для беспилотных автомобилей Apple Car будут изготавливаться корейскими компаниями

По слухам, Apple заключила партнерское соглашение с фирмами OSAT (аутсорсинговые испытания полупроводниковых комплектов), чтобы исследовать и разработать комплект для самостоятельного вождения автомобиля Apple Car, который как ожидается, будет анонсирован в 2025 году. Таким образом, Apple следует по стопам Tesla, чей автопилот и бета-версия системы полного автономного вождения, опираются на специализированный 14-нм чипсет Samsung Exynos, память и интеграцию камер.

Говорят, что чип для автономного вождения Apple Car следует той же схеме создания, что и чипсет Apple M1 в последних Mac и iPad. Разработка M1 также была инициирована Apple Korea и протестирована с фирмами OSAT, у которых есть там заводы. Ожидается, что помимо специализированного центрального процессора, графической подсистемы, памяти и интеграции камеры, комплект автономного вождения Apple Car, с которым работают OSAT, также будет оснащен компонентом нейронного процессора (NPU). NPU станет ключевым центром вычислений искусственного интеллекта, необходимых для отслеживания и управления реакцией электромобиля Apple на дорожные условия и действия водителя.