Процессоры для беспилотных автомобилей Apple Car будут изготавливаться корейскими компаниями

Говорят, что чип для автономного вождения Apple Car следует той же схеме создания, что и чипсет Apple M1 в последних Mac и iPad. Разработка M1 также была инициирована Apple Korea и протестирована с фирмами OSAT, у которых есть там заводы. Ожидается, что помимо специализированного центрального процессора, графической подсистемы, памяти и интеграции камеры, комплект автономного вождения Apple Car, с которым работают OSAT, также будет оснащен компонентом нейронного процессора (NPU). NPU станет ключевым центром вычислений искусственного интеллекта, необходимых для отслеживания и управления реакцией электромобиля Apple на дорожные условия и действия водителя.