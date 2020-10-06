Прочные накопители SanDisk Extreme и Extreme Pro теперь с поддержкой USB 3.2 Gen

Компания SanDisk обновила свою линейку портативных внешних твердотельных накопителей Extreme для поддержки новейшего стандарта USB 3.2 Gen 2. Оба устройства выдерживают падение с высоты до двух метров и обладают степенью защиты IP55 от пыли и воды. Что касается безопасности, оба диска поддерживают аппаратное 256-битное шифрование AES.

Накопитель Extreme Pro Portable SSD больше по размеру и имеет алюминиевый корпус, который служит радиатором. Для защиты от падения корпус покрыт мягким силиконом. Он поддерживает USB 3.2 Gen 2 x 2, что означает максимальную пропускную способность 20 Гбит /с. Производитель заявляет, что максимальная скорость чтения и записи Extreme Pro Portable SSD составляет до 2000 МБ/с.

Extreme Portable SSD - более компактный из двух, имеет пластиковый корпус, который также обернут мягким силиконом для обеспечения устойчивости к ударам и воде. Накопитель поддерживает USB 3.2 Gen 2, что означает максимальную теоретическую пропускную способность 10 Гбит/с. SSD Extreme Portable могут достигать максимальной скорости чтения и записи 1050 МБ/с и 1000 МБ/с соответственно. Оба устройства будут работать как с ПК, так и с Mac. SanDisk Extreme Pro Portable доступен с емкостью 1 ТБ и 2 ТБ, а Extreme Portable SSD объемом 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.