Продано более 100 миллионов приставок Sony PlayStation 4

Сетевые источники сообщают о том, что компания Sony продала более 100 миллионов игровых консолей PlayStation 4. Отмечается, что только во втором квартале этого года японцы реализовали 3,2 млн комплектов PlayStation 4. Напомним, что PlayStation 4 вышла в 2013 году, а уже спустя сутки после начала продаж был реализован 1 миллион приставок. Планка в 10 миллионов проданных консолей была преодолена в августе 2014 года, 25 млн экземпляров – в июле 2015 года, в конце 2016 года – 50 млн приставок, а концу следующего года было отгружено уже 70 млн PS4. Выход Sony PlayStation 5 ожидается осенью следующего года.