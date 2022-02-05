Продажи Nintendo Switch превысили 100 миллионов устройств

Японская компания Nintendo продала около 19 миллионов устройств Switch с начала года и до конца декабря 2021 года, в результате чего общий объем продаж превысил 100 миллионов устройств и превысил продажи консоли Wii за весь срок службы. Производители такие как Sony и Microsoft борются с нехваткой чипов, поэтому вынуждены снижать производство устройств. Sony снизила годовой прогноз продаж консоли PlayStation 5 до 11,5 млн единиц с 14,8 млн, а компания Nintendo сократила годовой прогноз продаж оборудования Switch до 23 миллионов единиц с 24 миллионов ранее.

В июле 2021 года, была выпущена консоль Nintendo Switch (OLED) по цене около 349 долларов. На данный момент, производитель сообщает, что устройство продается очень хорошо и может обогнать приставку PS4, которая продана в количестве 116,9 миллионов экземпляров.
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