Продажи PlayStation 4 выросли

До релиза игровой консоли нового поколения от компании Sony осталось всего две недели — производитель планирует показать PlayStation 5 уже 12 ноября в США, продажи по всему остальному миру начнутся немного позже, 19 ноября. При этом производитель весьма успешно продает консоли текущего поколения — PlayStation 4 в последнем квартале отлично продаются, принося производителю неплохую прибыль. Вероятно, дело в том, что производитель все же будет поддерживать PlayStation 4 новым контентом еще года два-три, после чего продукт уже снимут с продажи. А пока что геймеры со всего мира получают возможность за разумные деньги получить классную консоль и пройти те игры, о которых они так долго мечтали. Настоятельно рекомендуем присмотреться, оно того стоит.

Комментарии и отзывы PlayStation 4
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