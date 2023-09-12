Продажи PlayStation 5 резко выросли - дефицит закончился

Что касается продаж за год (период с начала года по настоящее время), то только консоли Sony показали лучшие результаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — продажи PlayStation 5 выросли на 60%, в то время как продажи Nintendo Switch снизились на 10% по сравнению с прошлым годом. Продажи Xbox серии X|S снизились на 23% по сравнению с прошлым годом. Здесь стоит отметить, что Великобритания является одним из самых сильных рынков для компании Sony, но, как сообщалось в прошлом месяце, PlayStation 5 очень хорошо продаётся и в США — консоль Sony в настоящее время опережает PlayStation 4 по продажам в привязке к времени. Видимо, новое поколение консолей всё же набрало обороты и теперь фанаты могут купить консоли в том количестве, которое им необходимо.