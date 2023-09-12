Продажи PlayStation 5 резко выросли - дефицит закончился

Продажи PlayStation 5 в Великобритании за прошедший год выросли на 60%, в то время как продажи Xbox Series X|S и Nintendo Switch снизились по сравнению с прошлым годом — такие данные поступили от информационного издания GamesIndustry.biz, которое занимается глубоким анализом рынка развлечений. По словам Кристофера Дринга (Christopher Dring), журналиста издания, в августе текущего года продажи консолей в целом выросли на 22% по сравнению с июлем 2023 года. В основном это произошло за счёт продаж PlayStation 5 (рост продаж на 42%), однако Xbox Series X|S от Microsoft также продавалась лучше (на 7% в месячном исчислении) в прошлом месяце, чем в позапрошлом. В то же время продажи Nintendo Switch в августе снизились на 5% по сравнению с июлем.

Что касается продаж за год (период с начала года по настоящее время), то только консоли Sony показали лучшие результаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — продажи PlayStation 5 выросли на 60%, в то время как продажи Nintendo Switch снизились на 10% по сравнению с прошлым годом. Продажи Xbox серии X|S снизились на 23% по сравнению с прошлым годом. Здесь стоит отметить, что Великобритания является одним из самых сильных рынков для компании Sony, но, как сообщалось в прошлом месяце, PlayStation 5 очень хорошо продаётся и в США — консоль Sony в настоящее время опережает PlayStation 4 по продажам в привязке к времени. Видимо, новое поколение консолей всё же набрало обороты и теперь фанаты могут купить консоли в том количестве, которое им необходимо.
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