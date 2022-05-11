Продажи Resident Evil Village превысили 6,1 миллиона копий

Capcom сообщила, что продажи Resident Evil Village по всему миру превысили 6,1 миллиона копий. Эта новость была объявлена ​​в рамках последних финансовых результатов издателя за финансовый год компании, закончившийся 31 марта 2022 года. Согласно официальному пресс-релизу, последняя часть Resident Evil была продана тиражом более 6,1 миллиона копий с момента ее глобального запуска в прошлом году на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.

«В течение финансового года, Capcom достигла рекордно высокого годового объема продаж видеоигр в размере 32,6 млн единиц в своем основном бизнесе цифрового контента благодаря выпуску новых игр в крупных сериях, таких как Resident Evil Village и Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, а также постоянным успехом в увеличении продаж игр из каталога за счет продвижения цифровых продаж», — пишет Capcom.