Продажи игровой консоли PlayStation 4 превысили 110 миллионов единиц

Игровая консоль PlayStation 4 оказалась очень популярной во всем мире и заслужила доверие. Несмотря на то, что четвертое поколение консоли Sony близиться к концу, с выходом PlayStation 5. Финансовые отчеты компании подтвердили количество проданных консолей по всему миру.

Общее количество проданных консолей PlayStation 4 составило 110 миллионов устройств. PlayStation 4 не смог обогнать второе поколение PlayStation 2 которая остается на данный момент рекордсменов компании Sony с 155 миллионами консолей. PlayStation 4 продемонстрировал хороший результат, эстафету примет в этом году пятое поколение PS5.