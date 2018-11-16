Профессиональный геймпад Astro C40 TR для Playstation 4 за 200 $

Sony сообщила, что компания Astro готова представить публике профессиональный геймпад Astro C40 TR. Аксессуар официально лицензирован Sony Interactive Entertainment для использования в комплекте с консолью Playstation 4.

Устройство позволят менять местами крестовину и левый стик. К тому же в геймпаде меняется высота стиков, а «шапку» можно сделать куполообразной или вогнутой. Любители шутеров оценят возможность регулировать расстояние срабатывания триггера. У контроллера также есть две нижних кнопки, на которые можно настроить срабатывание других клавиш контроллера. На все элементы управления можно назначить необходимые действия, при этом с помощью фирменного софта можно создать отдельные профили, настроив диапазон, чувствительность, мертвые зоны и другие параметры геймпада.

Переключать профили можно непосредственно на контроллере, не подключая его к ПК. Геймпад Astro C40 TR может работать как в проводном, так и в беспроводном режиме до 12 часов от одного заряда батарей. За C40 TR просят $200 и на официальном сайте доступен предзаказ. В комплект входит шесть сменных насадок на стики разной высоты, два модуля крестовины, чехол для переноски, лицевую панель, USB и специальную отвертку.