Производитель АК-47 выходит на рынок электромобилей

Детище Калашникова известно по всему миру, вряд ли сегодня найдется человек, кто не знает автомат АК-47. Оружие было первоначально изготовлено Михаилом Калашниковым, но есть компания под названием Kalashnikov Concept, которая занимается производством оружия, беспилотных автомобилей и военных роботов.

Российская компания сейчас присматривается к развивающейся индустрии электромобилей, представив две свои запатентованные конструкции электромобилей. Компания фактически продемонстрировала свой первый прототип электромобиля в 2018 году с очень красивым дизайном. Эти новые конструкции представляют собой некоторые улучшения.

Электромобили были недавно поданы в российское патентное ведомство и один из них носит название UV-4, но есть второй, безымянный аппарат, никогда ранее не замеченный трехколесный транспорт. UV-4 имеет прочную конструкцию с четырьмя открытыми колесами. Также есть кузов и двери военного уровня. Вся машина имеет длину 133,8 дюйма, ширину 59 дюймов, а высоту - 70 дюймов.

Электромобиль может поставляться с такими функциями, как кондиционер, звуковая система и регулируемая подвеска.

UV-4 будет работать от одного электродвигателя мощностью 67 л.с. Автомобиль развивает максимальную скорость 50 миль в час.