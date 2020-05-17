Производитель микросхем TSMC построит завод по производству чипов в США

TSMC объявила о своих планах на будущее. Производитель микросхем планирует построить завод в США по производству чипов на 5 нм техпроцессе. По оценкам компании, на проект потребуется около 12 миллиардов долларов. Строительство начнется в 2021 году. Производство чипов на заводе начнется в 2024 году.

Напомним, что компания TSMC уже работает в США и имеет два дизайнерских центра. Новый завод в Аризоне станет вторым производственным центром TSMC в США. По планам компании на производстве будут работать более 1600 инженеров. TSMC планирует производить до 20 тысяч полупроводниковых пластин в месяц.
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