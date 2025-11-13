Производительность Steam Machine почти на уровне PS5

Вчера компания Valve представила сразу три новых устройства — Steam Machine, Steam Frame и Steam Controller. Правда, в рамках официального анонса компания не стала называть возможную цену новинок, что многих огорчило. Однако, как сообщил инженер компании Valve Язан Алдехайят в интервью изданию IGN, стоимость Steam Machine будет максимально конкурентоспособной по сравнению со сборкой ПК с аналогичными характеристиками. По словам инженера, если попытаться собрать компьютер с тем же уровнем производительности и функциональности, то Steam Machine предложит сопоставимую или даже более выгодную цену. Valve изначально стремилась сделать устройство как можно более доступным, и именно соображения цены влияли на каждое решение при выборе аппаратных компонентов и функций.

Компания утверждает, что финальные характеристики Steam Machine были определены после тщательного анализа пользовательской статистики Steam, а цель заключалась в том, чтобы обеспечить стабильную работу всех игр Steam в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду (пусть и с апскейлингом). Тем не менее, журналисты Digital Foundry, протестировавшие устройство, отметили, что Cyberpunk 2077 на тестовой версии системы работал в разрешении 1440p при 60 кадрах, но частота падала до 30 кадров в секунду при включении трассировки лучей и теней от солнца. По их оценке, производительность Steam Machine находится где-то между Xbox Series S и PlayStation 5, причём немного ближе ко второй.
