iMac Pro получит крупное обновление

Ожидается, что процессоры M5 Pro, M5 Max и M5 Ultra выйдут в первой половине 2026 года, однако в этих планах iMac Pro с самым мощным решением Apple не упоминается. Вместо этого, по данным Марка Гурмана из Bloomberg, именно обновлённый Mac Studio может получить конфигурацию с M5 Ultra, став самым производительным устройством компании. А вот iMac Pro получит либо базовый M5, либо M5 Pro или M5 Max. Это вполне логично, так как компьютер позиционируется не как топовое профессиональное решение, да и в последнее время моноблоки как класс компьютеров практически вымерли. Так что производитель постарается сделать их максимально доступными, насколько это возможно с учётом текущих цен на оперативную память, и чипы здесь будут соответствующие. Но хорошо, что компания в целом помнит о существовании данного форм-фактора.