iMac Pro получит крупное обновление

Прошло около 8 лет с тех пор, как Apple представила iMac Pro на базе процессоров Intel со стартовой ценой 4999 долларов, и, учитывая, насколько собственные чипы компании превосходят настольные процессоры Intel по производительности и энергоэффективности, неудивительно, что об этом моноблоке долгое время никто не вспоминал. Однако американский гигант, похоже, всё же может услышать молитвы небольшой группы пользователей, которые надеялись увидеть обновлённую версию данного компьютера. Согласно свежей утечке из внутреннего программного обеспечения, такой компьютер действительно может появиться, но флагманский M5 Ultra в нём использоваться не будет.

Ожидается, что процессоры M5 Pro, M5 Max и M5 Ultra выйдут в первой половине 2026 года, однако в этих планах iMac Pro с самым мощным решением Apple не упоминается. Вместо этого, по данным Марка Гурмана из Bloomberg, именно обновлённый Mac Studio может получить конфигурацию с M5 Ultra, став самым производительным устройством компании. А вот iMac Pro получит либо базовый M5, либо M5 Pro или M5 Max. Это вполне логично, так как компьютер позиционируется не как топовое профессиональное решение, да и в последнее время моноблоки как класс компьютеров практически вымерли. Так что производитель постарается сделать их максимально доступными, насколько это возможно с учётом текущих цен на оперативную память, и чипы здесь будут соответствующие. Но хорошо, что компания в целом помнит о существовании данного форм-фактора.