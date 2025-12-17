iMac Pro получит крупное обновление

Прошло около 8 лет с тех пор, как Apple представила iMac Pro на базе процессоров Intel со стартовой ценой 4999 долларов, и, учитывая, насколько собственные чипы компании превосходят настольные процессоры Intel по производительности и энергоэффективности, неудивительно, что об этом моноблоке долгое время никто не вспоминал. Однако американский гигант, похоже, всё же может услышать молитвы небольшой группы пользователей, которые надеялись увидеть обновлённую версию данного компьютера. Согласно свежей утечке из внутреннего программного обеспечения, такой компьютер действительно может появиться, но флагманский M5 Ultra в нём использоваться не будет.

Ожидается, что процессоры M5 Pro, M5 Max и M5 Ultra выйдут в первой половине 2026 года, однако в этих планах iMac Pro с самым мощным решением Apple не упоминается. Вместо этого, по данным Марка Гурмана из Bloomberg, именно обновлённый Mac Studio может получить конфигурацию с M5 Ultra, став самым производительным устройством компании. А вот iMac Pro получит либо базовый M5, либо M5 Pro или M5 Max. Это вполне логично, так как компьютер позиционируется не как топовое профессиональное решение, да и в последнее время моноблоки как класс компьютеров практически вымерли. Так что производитель постарается сделать их максимально доступными, насколько это возможно с учётом текущих цен на оперативную память, и чипы здесь будут соответствующие. Но хорошо, что компания в целом помнит о существовании данного форм-фактора.
Intel Core Ultra X7 358H показал грустные результаты в бенчм…
Несколько дней назад Intel Panther Lake Core Ultra X7 358H впервые появился в базе PassMark, но тогда был…
Intel сделает новый мобильные чипы более энергоэффективными…
Появились первые подробности о грядущем поколении процессоров Intel Panther Lake, и, судя по ранним данны…
Qualcomm Snapdragon X Elite может работать на 40 Вт…
Преемник Snapdragon X Elite был представлен в конце сентября, а теперь Qualcomm раскрыла дополнительные п…
Процессоры Intel получат много кэша bLLC…
Компания Intel, судя по свежим утечкам, готовит минимум четыре настольных процессора Nova Lake-S с увелич…
Steam Machine будет заметно дороже консолей…
В свежем выпуске подкаста WAN Show от Linus Tech Tips Линус прокомментировал ещё не раскрытую стоимость S…
Intel Core Ultra 7 засветился в базе данных бенчмарка…
Постепенно появляется всё больше тестов процессоров Intel Panther Lake — серия уже близка к релизу, поэто…
AMD не боится союза NVIDIA и Intel…
Соглашение между Intel и NVIDIA стало громким событием не только в индустриальном, но и в потребительском…
AMD заключила партнёрство с OpenAI…
Компания AMD объявила о партнёрстве с OpenAI и намерена предоставить процессоры общей мощностью шесть гиг…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor